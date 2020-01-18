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Румынский паспорт

Въезд по румынским паспортам в страны ЕС: что изменится с 2021 года

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200118/28897875/chto-izmenitsya-dlya-grazhdan-rumynii-pri-vyezde-v-strany-es-posle-2021-goda.html

Регламентом Европейского союза предусмотрен переходный период граждан стран-членов ЕС к электронному удостоверению личности с чипом.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Граждане Румынии смогут посещать страны Европейского союза после даты 3 августа 2021 года с действительным паспортом, с электронным удостоверением личности с чипом, выпущенным после 3 августа, а также с действующим удостоверением личности в течение срока его действия.

Об этом сообщил начальник управления документирования граждан и администрирования баз данных МВД Румынии Кэтэлин Джюлеску, передают румынские СМИ.

Румынский паспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Это уточнение было сделано после того, как глава МВД Румынии Марчел Вела заявил, что со следующего года удостоверения личности без чипа не будут использоваться для въезда в страны ЕС.

Таким образом, граждане Румынии, которые обладают удостоверениями без чипа, в течение срока действия документа могут посещать страны ЕС до 2031 года.

Джюлеску пояснил, что регламентом ЕС предусмотрен переходный период к электронному удостоверению личности с чипом, который продлится до 1 августа 2031 года.

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Представитель МВД заявил, что со дня введения электронного удостоверения личности обязательный возраст выдачи такого рода документа уменьшится до 12 лет, а возраст, с которого родители могут, по желанию, запросить его оформление для детей, будет равен "0" лет, то есть, начиная с даты рождения.

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Теги:
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