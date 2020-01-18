Въезд по румынским паспортам в страны ЕС: что изменится с 2021 года

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Граждане Румынии смогут посещать страны Европейского союза после даты 3 августа 2021 года с действительным паспортом, с электронным удостоверением личности с чипом, выпущенным после 3 августа, а также с действующим удостоверением личности в течение срока его действия.

Об этом сообщил начальник управления документирования граждан и администрирования баз данных МВД Румынии Кэтэлин Джюлеску, передают румынские СМИ.

Это уточнение было сделано после того, как глава МВД Румынии Марчел Вела заявил, что со следующего года удостоверения личности без чипа не будут использоваться для въезда в страны ЕС.

Таким образом, граждане Румынии, которые обладают удостоверениями без чипа, в течение срока действия документа могут посещать страны ЕС до 2031 года.

Джюлеску пояснил, что регламентом ЕС предусмотрен переходный период к электронному удостоверению личности с чипом, который продлится до 1 августа 2031 года.

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Представитель МВД заявил, что со дня введения электронного удостоверения личности обязательный возраст выдачи такого рода документа уменьшится до 12 лет, а возраст, с которого родители могут, по желанию, запросить его оформление для детей, будет равен "0" лет, то есть, начиная с даты рождения.

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