Новый коронавирус наступает: в Китае еще 17 случаев заражения

Симптомы у больных начали проявляться до 13 января, изначально у них наблюдалась повышенная температура и кашель.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Все заболевшие - жители города Ухань (провинция Хубэй), который стал первичным очагом инфекции.

Среди 17 пациентов, у которых выявили новый тип коронавируса, 12 мужчин и пять женщин, самому молодому пациенту 30 лет, самому пожилому - 79, сообщает городская служба здравоохранения. Симптомы у больных начали проявляться до 13 января, изначально у них наблюдалась повышенная температура и кашель.

Три пациента находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как стабильное. Медики взяли под наблюдение лиц, которые имели тесный контакт с больными.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 19 января, общее число заболевших увеличилось до 62 человек, из них два человека скончались.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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