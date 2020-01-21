Биоугроза населению России: Минздрав о коронавирусной инфекции в Азии

Новая разновидность опасного возбудителя вызвала вспышку болезни в Китае, отдельные случаи зарегистрированы также Южной Корее, Японии и Таиланде.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. При обсуждении в Госдуме во вторник в Госдуме законопроекта о биологической безопасности РФ, депутаты запросили мнение замглавы Минздрава Сергея Краевого об угрожающих населению опасностях.

"Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример... - это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом", - ответил специалист.

Вспышка атипичной пневмонии произошла в декабре в китайском городе Ухань. Микробиологический анализ показал, что заболевания вызвано новым типом коронавируса - 2019-nCoV.

Власти Китая официально подтвердили, что болезнетворный агент передается от человека к человеку.

Коронавирусы поражают как домашних животных, так и людей. У человека они вызывают поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

С момента возникновения вспышки и по сегодняшний день отмечен 291 случай заражения, шесть из них со смертельным исходом. Инфекция распространилась дальше, отдельные эпизоды есть в Южной Корее, Японии и Таиланде.

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