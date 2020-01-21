Приговор остается в силе, экс-глава палаты парламента Румынии - в тюрьме

Бывший председатель нижней палаты румынского законодательного собрания Ливиу Драгня будет отбывать 3,5 года лишения свободы.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Вторая попытка опротестовать вердикт в отношении экс-лидера Социал-демократической партии, главы палаты депутатов румынского парламента Ливиу Драгни закончилась неудачно. Верховный суд кассации и юстиции страны во вторник вновь отказался удовлетворить апелляцию осужденного, передает Sputnik România.

Драгня 21 июня 2018 год был осужден за превышение служебных полномочий к 3,5 годам лишения свободы.

Окончательный приговор после многочисленных апелляций был вынесен в конце мая 2019 года.

Предыдущая попытка оспорить приговор, предпринятая в декабре прошлого года, была признана судом "необоснованной".

Драгня продолжит отбывать назначенное ему наказание. Сейчас он заключен с тюрьму Рахова.

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