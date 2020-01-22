Россиянка выиграла титул "миссис Вселенная — 2020" - фото

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Титул миссис Вселенная — 2020 получила 43-летняя россиянка Ксения Вербицкая, которая проживает в Санкт-Петербурге. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
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У победительницы есть четверо детей. Ее хобби - аргентинское танго и литература. Вербицкая призналась, что ее поддерживали семья и друзья, что очень помогло ей во время участия.
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Заключительный этап конкурса - дефиле, творческие задания. Также участницы должны были рассказать о себе и своих достижениях, продемонстрировав презентацию на английском языке.
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"Миссис Вселенная" (Mrs. Universe) — это международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин.
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