12:52 22 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.61
  • RUB0.29
  • RON4.09
  • UAH0.73
Поиск
Ксения Вербицкая

Россиянка выиграла титул "миссис Вселенная — 2020" - фото

© Photo : Личный архив Ксении Вербицкой
Общество
Получить короткую ссылку
151 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2893/70/28937023.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200122/28936792/rossiyanka-vyigrala-titul-mrs-universe-2020-photo.html

Мать четверых детей из Северной столицы России стала победительницей международного конкурса красоты.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Титул миссис Вселенная — 2020 получила 43-летняя россиянка Ксения Вербицкая, которая проживает в Санкт-Петербурге. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ksenia (@verbksenia)

У победительницы есть четверо детей. Ее хобби - аргентинское танго и литература. Вербицкая призналась, что ее поддерживали семья и друзья, что очень помогло ей во время участия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ksenia (@verbksenia)

Заключительный этап конкурса - дефиле, творческие задания. Также участницы должны были рассказать о себе и своих достижениях, продемонстрировав презентацию на английском языке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ksenia (@verbksenia)

"Миссис Вселенная" (Mrs. Universe) — это международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Молдаванка вышла в финал конкурса красоты, который пройдет в Москве - фото
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
В такой купальник для конкурса красоты еще никто не облачался - фото
Каскадер(ша) Варвара Никитина о трюках, травмах и женской красоте


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Испания и Франция во власти Глории: на обе страны обрушился мощный шторм
Итоги Второй мировой войны пытаются подвергать сомнению - Лавров на встрече с генсеком ОДКБ
Лавров: итоги Второй мировой войны пытаются поставить под сомнение
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться