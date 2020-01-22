Совфед единогласно проголосовал за кандидатуру нового генпрокурора РФ

Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что работники прокуратуры должны обратить свое внимание на запросы граждан и оценивать свои усилия по тому, насколько люди удовлетворены их работой.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Совет федерации в среду утвердил заместителя руководителя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора России.

Как сообщает РИА Новости, за его кандидатуру проголосовали все 163 сенатора, присутствовавших на заседании Совфеда.

© Sputnik / Илья Питалев Заседание Совета Федерации РФ, открывающее весеннюю сессию

"Изменения в работе будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и иным органам. Речь, прежде всего, идет об ориентировании прокуроров не на ведомственный результат, а на реальные изменения в жизни людей", - заявил Краснов.

По его мнению, этой цели можно добиться с помощью мер прокурорского реагирования. Как подчеркнул Краснов, работники прокуратуры должны обратить свое внимание на запросы граждан и оценивать свои усилия по тому, насколько люди удовлетворены их работой.

Краснов также поддержал идею сокращать количество уголовных дел, которые рассматриваются судами в особом порядке – то есть без исследования доказательств и при гарантии более мягкого наказания.

© Sputnik / Илья Питалев Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

"Считаю, что это правильно, потому что дела категории особой тяжести и тяжкие должны рассматриваться судом с исследованием всех доказательств, собранных следствием", - сказал Краснов журналистам.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова, подчеркнув, что Юрий Чайка теперь будет занимать должность полпреда в СКФО.

Краснов в качестве следователя вел уголовные дела о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, а также о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

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