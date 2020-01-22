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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

Совфед единогласно проголосовал за кандидатуру нового генпрокурора РФ

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200122/28937157/sovfed-edinoglasno-progolosoval-za-kandidaturu-novogo-genprokurora-rf.html

Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что работники прокуратуры должны обратить свое внимание на запросы граждан и оценивать свои усилия по тому, насколько люди удовлетворены их работой.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Совет федерации в среду утвердил заместителя руководителя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора России.

Как сообщает РИА Новости, за его кандидатуру проголосовали все 163 сенатора, присутствовавших на заседании Совфеда.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© Sputnik / Илья Питалев
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"Изменения в работе будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и иным органам. Речь, прежде всего, идет об ориентировании прокуроров не на ведомственный результат, а на реальные изменения в жизни людей", - заявил Краснов.

По его мнению, этой цели можно добиться с помощью мер прокурорского реагирования. Как подчеркнул Краснов, работники прокуратуры должны обратить свое внимание на запросы граждан и оценивать свои усилия по тому, насколько люди удовлетворены их работой.

Краснов также поддержал идею сокращать количество уголовных дел, которые рассматриваются судами в особом порядке – то есть без исследования доказательств и при гарантии более мягкого наказания.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© Sputnik / Илья Питалев
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
"Считаю, что это правильно, потому что дела категории особой тяжести и тяжкие должны рассматриваться судом с исследованием всех доказательств, собранных следствием", - сказал Краснов журналистам.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова, подчеркнув, что Юрий Чайка теперь будет занимать должность полпреда в СКФО.

Краснов в качестве следователя вел уголовные дела о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, а также о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

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