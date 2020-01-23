Молдова опустилась на три пункта в глобальном рейтинге восприятия коррупции

Наша страна получила одинаковое количество "баллов коррупции" с Пакистаном и Нигером, отстав от Непала и Сьерра-Леоне, однако несколько обогнав Боливию и Габон.

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. По итогам 2019 года Молдова опустилась на три пункта в глобальном Индексе восприятия коррупции, который ежегодно публикует правозащитная организация Transparency International.

Индекс рассчитывается по шкале от 0 до 100, где "0" означает тотальное доминирование коррупции в стране, а "100" - полное отсутствие коррупции.

Так, в 2019 году Республика Молдова получила 32 балла, заняв 120 место из 180 стран.

По сравнению с прошлогодним отчетом, в котором Молдове было присвоено 117 место, наша страна опустилась на три пункта и получила одинаковое количество баллов с Пакистаном и Нигером, отстав от Замбии и Сьерра-Леоне, однако несколько обогнав Боливию и Габон.

Румыния по итогам 2019 года заняла в этом рейтинге 70 место, Украина - 126 место.

В тройку лидеров рейтинга вошли Дания, Новая Зеландия и Финляндия. За ними, среди десяти ведущих стран с точки зрения отсутствия коррупции, следуют Сингапур, Швеция, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Германия и Люксембург.

На противоположном полюсе находятся Сирия, Южный Судан и Сомали, которые занимают три последних места.

Как отмечает Transparency International, 2019 год для Республики Молдова был трудным: сменились три правительства, был сформирован ситуационный парламентский альянс, который отстранил от власти захватившего государственные структуры олигарха.

Организация отметила отсутствие значимого прогресса в реформе юстиции и в расследовании банковского мошенничества.

Индекс рассчитывается на основе исследований, которые проводят авторитетные организации в 180 странах мира.

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