Путин о потрясшем его примере истинного величия духа в период ВОВ

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин приглашен в качестве главного гостя форума "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом". Одним из пунктов программы визита стало также участие в открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме.
"Сам не знал, только что, несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", - сказал российский лидер в ходе церемонии.
"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей - вершиной человеческого достоинства", - отметил Путин.
Пребывание Путина в Израиль было запланировано двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ визит сократили до одного дня.
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