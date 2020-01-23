Путин о потрясшем его примере истинного величия духа в период ВОВ

Находящийся с визитом в Израиле российский лидер, наряду со встречами с премьером и президентом страны, а также с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, принимает участие в ряде памятных мероприятий.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин приглашен в качестве главного гостя форума "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом". Одним из пунктов программы визита стало также участие в открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме.

"Сам не знал, только что, несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", - сказал российский лидер в ходе церемонии.

Он подчеркнул, что люди, лишенные воды, света и тепла продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством.

"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей - вершиной человеческого достоинства", - отметил Путин.

Пребывание Путина в Израиль было запланировано двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ визит сократили до одного дня.

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