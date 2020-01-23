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Швейцарцы сделали золотую монету ювелирной миниатюрой - видео

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200123/28956043/shveytsartsy-sdelali-zolotuyu-monetu-yuvelirnoy-miniatyuroy---video.html

Платежное средство номиналом в четверть франка, скорее всего, будет использоваться не для расчетов, а как предмет коллекционирования.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Вес новинки чуть больше 60 миллиграммов при диаметре менее трех миллиметров.

На самой маленькой золотой монету в мире - знаменитое изображение Альберта Эйнштейна, показывающего язык, сообщается в пресс-релизе монетного двора.

Изображенного на лицевой стороне ученого невозможно разглядеть невооруженным глазом, поэтому был выпущен также специальный комплект, в который входит увеличительное стекло и осветительный прибор.

Одновременно пущены в оборот еще две миниатюры с портретом швейцарской звезды мирового тенниса Роджера Федерера и навострившего уши зайца - популярного представителя местной фауны и персонажа национального фольклора.

Выбор в пользу Эйнштейна обусловлен тем, что великий ученый почти треть своей жизни провел в Швейцарии.

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