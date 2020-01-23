Швейцарцы сделали золотую монету ювелирной миниатюрой - видео

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Вес новинки чуть больше 60 миллиграммов при диаметре менее трех миллиметров.
На самой маленькой золотой монету в мире - знаменитое изображение Альберта Эйнштейна, показывающего язык, сообщается в пресс-релизе монетного двора.
Изображенного на лицевой стороне ученого невозможно разглядеть невооруженным глазом, поэтому был выпущен также специальный комплект, в который входит увеличительное стекло и осветительный прибор.
Одновременно пущены в оборот еще две миниатюры с портретом швейцарской звезды мирового тенниса Роджера Федерера и навострившего уши зайца - популярного представителя местной фауны и персонажа национального фольклора.
Выбор в пользу Эйнштейна обусловлен тем, что великий ученый почти треть своей жизни провел в Швейцарии.
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