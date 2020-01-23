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Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в официальной церемонии памяти жертв Холокоста.

Додон: Холокост – страшный урок, поэтому важно сохранять мир

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
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Находясь в Израиле, глава молдавской республики возложил венок в память о шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в официальной церемонии поминовения жертв Холокоста в Мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме.

"От имени народа Молдовы и от себя лично, совместно с 50 зарубежными коллегами, возложил венок в память о шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами и их пособниками в годы Второй Мировой войны", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, "трагедия еврейского народа происходила в том числе на территории нашей Родины, которая в годы войны была оккупирована немецкими и румынскими войсками, уничтожившими до 300 тысяч евреев".

"Холокост – страшный, но важный урок для всего человечества, доказывающий нам важность сохранения мира и гармонии. Такое не должно повториться", - подчеркнул президент.

Alexei Tulbure
© Sputnik / Rodion Proca
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Он напомнил, что парламент республики 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста.

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Пятый Всемирный форум памяти Холокоста проходит 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме. Событие приурочено к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 27 января 1945 года. К участию в мероприятиях были приглашены делегации из десятков стран мира.

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