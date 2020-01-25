Маргарита Симоньян предложила запустить для польских политиков акцию #ВамНеСтыдно

Ранее политики в Польше решили начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в Интернете акцию #ВамНеСтыдно.

Выступая на НТВ, в передаче "Своя правда", Симоньян посоветовала через соцсети напомнить польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.

"Одного рассекречивания документов о событиях Второй мировой войны недостаточно — должны быть "каналы доставки" этой информации. И Интернет подходит лучше всего", - пояснила она.

Симоньян предложила отправлять в соцсети польским политикам фотографии времён войны и рассказать о подвигах советских солдат, сопроводив сообщения хештегом

"Здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков, мой дядя погиб там-то, мой отец лишился ноги под Освенцимом, вам не стыдно?" — сказала она.

Такие сообщения предлагается отправлять в Twitter, Facebook и Instagram президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и замглавы МИД Павла Яблонького.

В начале этого года польские власти официально отказались отмечать 75-ю годовщину освобождения Варшавы от фашистов.

А президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на международный форум памяти жертв холокоста, который на этой неделе прошел в Иерусалиме.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.

По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".

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Варшава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 17 января 1945 года, на пятый день Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной армии силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского. Город находился в немецкой оккупации с 28 сентября 1939 года.

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