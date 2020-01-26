В Китае выявили источник нового коронавируса, что дальше

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Вспышка нового коронавируса, случившаяся в декабре в центральной провинции КНР – Хубэй, пугает весь мир. Китайские специалисты отмечают, что эта инфекция отличается от SARS и MERS, а темпы его распространения усиливаются.

Однако есть и хорошие новости, специалистам китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний удалось изолировать вирус, передает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Специалисты проинспектировали оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухани, где зафиксировали первый случай заболевания новым типом коронавируса, и выяснили, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными.

"В 33 из 585 проб <...> была обнаружена вирусная нуклеиновая кислота нового типа коронавируса, ученым также удалось на положительных пробах успешно изолировать вирус. <...> Резюмируя вышесказанное, есть высокая вероятность того, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными", - передает телеканал.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. На данный момент сообщается о двух тысячах зараженных вирусом, 56 из них скончалось. В субботу в Китае ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах.