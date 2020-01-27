Гибель Коби Брайанта: версии произошедшего и слова соболезнования

Авиакатастрофа в небе над американским штатом Калифорния унесла жизни девятерых человек. Среди жертв ЧП – звезда баскетбола Коби Брайант и его дочь.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб во время крушения вертолета близ Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). Вместе с 41-летним спортсменом на борту находилась его 13-летняя дочь Джанна.

Трагедия произошла в городе Калабасас 26 января. Причиной авиакатастрофы могли стать плохие погодные условия - густой туман.

По данным СМИ, незадолго до трагедии пилот вертолета сообщил диспетчеру, что намерен набрать высоту, чтобы преодолеть слой облачности. Диспетчер сообщил, что судно находится "слишком низко для отслеживания полета", так как в холмистой местности радары не работают на малых высотах.

Затем вертолет проследовал в северном направлении и повернуло на запад. После этого пилот сделал поворот на юго-восток и поднял вертолет более чем на 600 метров над уровнем моря. После этого вертолет снизился и врезался в склон холма. Сообщается, что в момент падения вертолет летел со скоростью порядка 296 километров в час и снижался со скоростью более 70 километров в час.

По словам очевидцев, вертолет исчез в облаке тумана, а затем раздался гул и появился большой огненный шар. По мнению тех, кто видел, как произошла трагедия, никто бы не смог пережить крушение.

Как сообщает пресса, в авиакатастрофе также погибли тренер по бейсболу колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его супруга и дочь, а также тренер женской баскетбольной команды в местной школе Кристина Маузер.

Легенда еще при жизни

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА.

К слову, в 2005 году Брайант сам придумал себе прозвище - "Черная мамба". В одном из интервью он пояснил это тем, что мамба может нанести целый ряд последовательных укусов с точностью до 99%. И он, по его словам, как баскетболист, хотел достичь такой же производительности.

© Sputnik / Алексей Филиппов Коби Брайант

В составе сборной США он дважды выигрывал Олимпийские игры - в 2008 и 2012 годах.

© Sputnik / Алексей Филиппов Коби Брайант на церемонии награждения после матча за первое место мужского баскетбольного турнира между сборными командами США и Испании на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Архивное фото.

Брайант занимал четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. Он завершил карьеру в 2016 году.

В 2018 году Брайант получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

Мир скорбит

Все мировое сообщество скорбит по поводу гибели прославенного баскетболиста. Соболезнования выразили президент США Дональд Трамп, спортивные чиновники, коллеги и друзья Брайанта.

Американский лидер написал в своем аккаунте в Twitter, что гибель спортсмена - "это ужасная новость".

"Коби Брайант, несмотря на то, что был одним из действительно великих баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он очень любил свою семью и имел сильную страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери Джанны делает этот момент еще более трагичным, и я посылаю соболезнования Ванессе и замечательной семье Брайанта. Пусть Бог будет со всеми вами!", - написал Трамп.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

​Спортивное сообщество шокировано новостью о гибели баскетболиста - никто не может поверить в случившееся.

"Покойся с миром, Коби Брайант. Ты всегда будешь в наших сердцах", – сказано в сообщении на официальном аккаунте Международного олимпийского комитета в Twitter.

"Спасибо, Коби. Покойся с миром", – говорится в сообщении в официальном аккаунте Международной федерации баскетбола (FIBA) в Twitter.

​Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер в опубликованном на официальном аккаунте НБА в Twitter сообщении отметил, что "больше всего Коби Брайанта будут помнить за то, что он вдохновляет людей по всему миру взять в руки баскетбольный мяч и играть по мере своих возможностей". "Он видел свою миссию в том, чтобы поделиться ею с будущими поколениями игроков. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Ванессе и семье, "Лос-Анджелес Лейкерс" и всему спортивному миру", - сказал Сильвер.

Олимпийский комитет России также выразил соболезнования в связи с гибелью Брайанта. "Прощай, легенда! 26 января при крушении вертолета в Калифорнии погиб Коби Брайант — звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" двукратный олимпийский чемпион, легендарный баскетболист", - сказано в сообщении Комитета в Facebook.

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что ей невероятно сложно осознать, что один из самых известных баскетболистов современности и его дочь погибли в авиакатастрофе.

"Кобе и Джиджи. Это невероятно сложно осознать. Никогда не забуду твою щедрость и время, которое ты мне уделил в один из самых сложных для меня периодов. Я вечно благодарна. Мое сердце с тобой и твоей прекрасной семьей", - написала россиянка в Twitter.

Kobe and Gigi💔 This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 26, 2020

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