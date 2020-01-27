Тревожный прогноз: скорость и ареал распространения коронавируса

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnuk. Исследователи оценили в первую очередь так-называемую базовую репродуктивную частоту инфекции, то есть скольким людям передает болезнь один заразившийся. Этот показатель выше, чем у гриппа и атипичной пневмонии начала нынешнего столетия.
Ученые из Центра медицинской информатики, вычислительной техники и статистики Ланкастерского университета, Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания) и Института биологии и новых патогенов Университета штата Флорида (Соединенные Штаты Америки) опубликовали свои оценки эпидемиологических параметров нового коронавируса 2019-nCoV на портале препринтов medRxiv.org.
Представленная авторами модель предсказывает, что к 21 января только в Ухани могло быть более 11 тысяч инфицированных.
А это значит, что сейчас выявлены лишь 5,1 процента заболевших.
Если противоэпидемические меры останутся такими же, как сейчас, в течение 14 дней — до 4 февраля 2020 года — число инфицированных в Ухани может превысить 190 тысяч человек, крупные вспышки инфекции произойдут в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Чунцине и Чэнду.
UPDATE: Transmissibility estimates of #coronavirus #2019nCoV at 2.6— MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis (@MRC_Outbreak) January 25, 2020
Identification & testing potential cases to be as extensive as permitted by healthcare & testing capacity
🔰https://t.co/7A77NXZ3iw@neil_ferguson @dr_anne_cori @SRileyIDD @MarcBaguelin @IlariaDorigatti pic.twitter.com/tHpDNeNBa4
В зоне риска находятся такие страны, как Таиланд, Япония, Тайвань, Гонконг и Южная Корея.
Ученые считают, что до 75 процентов случаев передачи инфекции могут быть предотвращены с помощью мер контроля.
Однако они скептически относятся к идее изолировать Ухань. По их оценке, введение карантина в Ухани, уменьшит число заболевших в других регионах Китая всего на 24,9 процента.
Авторы сразу оговаривают тот факт, что их выводы являются предварительными и, скорее всего, завышенными, так как "базируются на допущениях, лежащих в основе модели".
Уточненные данные появятся по мере поступления информации о реальном распространении эпидемии.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK