Есть еще порох: почему в США учатся воевать с вертолетом-ветераном Ми-24

Высокая эффективность боевой техники советского и российского производства не дает покоя Пентагону, поэтому американские летчики отрабатывают тактику противодействия вертолетам Ми-24 – в районе авиабазы Дэвис-Монтан, неподалеку от города Тусон и мексиканской границы. Подобные маневры с использованием вооружений российского (советского) производства на территории США проводятся не впервые.

Ударные вертолеты Ми-24 задействованы в ходе учений 55-й эскадрильи ВВС США для оценки возможностей американских летчиков и вертолетов (включая модернизированные версии HH-60G Pave Hawk). Пара Ми-24 была куплена у Болгарии частной американской компанией (из Алабамы), как экспонаты для музея авиации времен Холодной войны. Когда винтокрылыми машинами заинтересовались в Пентагоне, они получили вторую жизнь в качестве имитации угроз ВВС США.

Представитель авиабазы США капитан Курт Уоллин отметил: "Тренировки с использованием ударных Ми-24 – серьезный шаг вперед, который позволяет сделать выводы по поводу возможностей наших вертолетов, актуальности нашей тактики, применяемых процедур и вооружений".

Летчик 55-й эскадрильи ВВС США Стивен Адамс дополнил: "Мы должны понимать, как нам действовать против той или иной угрозы в воздухе. Именно поэтому такие учения очень важны для нас".

О каких же угрозах рассуждают в Аризоне, с учетом отсутствия Ми-24 в сопредельной Мексике? Оказывается, ударные вертолеты Ми-24 находятся на вооружении ряда стран, которые "являются потенциальными противниками американских сил, развернутых по всему миру", отмечает издание The Aviationist. Соответственно опыт авиабазы Дэвис-Монтан будет иметь широкую проекцию.

ВВС США: гедонисты и мазохисты

В Аризоне ударный вертолет Ми-24 американцам понравился, его даже назвали "высокоэффективным оружием", что совсем неплохо для 45-летнего "ветерана". Впрочем, близкое знакомство с этой машиной состоялось гораздо ранее.

По данным СМИ, старший унтер-офицер армии США Джеф Стейтон в середине 1980-х в обстановке секретности испытал один из образцов Ми-24 (натовское наименование – Hind). Американского летчика поразили: защитный полудюймовый слой брони, невероятный обзор "в стеклянном шаре", мощные турбореактивные двигатели, система автоматической стабилизации полета, герметизация кабины для защиты от химического и биологического оружия, и обеспечивающие до 28% подъемной силы длинные крылья Ми-24 (позволяющие к тому же использовать множество точек подвески вооружения).

В кругу специалистов широко известно резюме испытателя Стейтона: "Если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора". Такой, вот, авиационный гедонизм. Иное дело – попасть под огонь Ми-24 на поле боя.

Вертолет имеет впечатляющее вооружение. Неуправляемые авиационные ракеты различных типов и модификаций предназначены для поражения площадных целей на дальности до 3500 метров. Противотанковые управляемые ракеты способны с высокой точностью поражать бронированные цели противника на расстоянии до 5000 метров. Управляемые ракеты класса "воздух-воздух" Р-60 позволяют вести воздушный бой против низколетящих воздушных целей на удалении до 20 км. Кроме встроенной 30-мм пушки, имеются подвесные контейнеры с пулеметами или 30-мм гранатометами, а также контейнеры с 23-мм пушкой. Подвески позволяют нести авиабомбы весом от 100 до 500 кг.

© Sputnik / Aleksandr Kondratuk Вертолет Ми-24 на учениях.

Ми-24 отлично зарекомендовал себя в боевых действиях на территории Афганистана, а также во время ирано-иракской войны в начале 1980-х годов. Обладая значительным преимуществом в вооружении, иракские вертолеты Ми-24 доминировали в боях с иранскими ударными вертолетами Bell АН-1J "Sea Cobra" (поражали противника или заставляли ретироваться).

А в одном из воздушных боев, 27 октября 1982 года иракский вертолет Ми-24 на встречном курсе сбил американский истребитель ВВС Ирана F-4 "Phantom II", обладавший более мощным вооружением.

Немногим ранее, 8 июня 1982 года в небе Ливана сирийский Ми-24 сбил сверхзвуковой истребитель F-4 "Phantom II" двумя ракетами "воздух — воздух" Р-60 с расстояния 8 км. Парадоксально.

Кроме характеристик "железа", американцам необходимо учитывать еще и менталитет летчиков. К примеру, некоторые мастера летного дела в Афганистане по-самолетному выполняли на Ми-24 со штатными двигателями и вооружением "петлю Нестерова".

Операционное пространство

Тяжеловооруженный, защищенный броней и невероятно живучий вертолет Ми-24 изначально создавался для классической войны на Европейском театре военных действий – огневой поддержки войск на поле боя, высадки тактических десантов. За десятилетия эксплуатации стал символом совершенства.

Ми-24 участвовал в боевых действиях в горах и пустынях Афганистана, в ущельях Кавказа и Памира, в тропических лесах Экваториальной Африки. Наибольшую популярность с 1991 года получили модели Ми-24П с пушечным вооружением и Ми-24В, оснащенные счетверенным 12,7-мм пулеметом.

Вертолет Ми-24 серийно выпускался с 1970 по 1989 год, всего произведено около 3500 машин. Иностранные заказчики в 1991-2014 годах получили более 170 ударных вертолетов. Сегодня Ми-24 состоит на вооружении 50 стран. Впрочем, здесь нет консенсуса. "Рособоронэкспорт" считает, что на пространстве СНГ эксплуатируется значительное количество вертолетов Ми-24. По данным военной разведки США, приблизительно 2100 вертолетов Ми-24 состоят на вооружении в 34 странах мира. Как бы то ни было, эта машина повсеместно и убедительно демонстрирует оптимальное соотношение цены, качества, надежности и эффективности боевого применения.

Вертолеты Ми-24 остаются основной ударной силой российской армейской авиации, служат во многих странах СНГ, и постепенно уступают место в строю различным модификациям Ми-35.

Кроме России, вертолет Ми-35 эксплуатируют Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Ирак, Нигерия – всего за рубеж отправлено около ста машин. Гипотетически Ми-24 и Ми-35 могут встретиться с американскими "Черными ястребами" в реальной боевой обстановке. Многое зависит от ранее упомянутого списка "потенциальных противников" и разумного отношения стратегов Пентагона к реальности многополярного мира.

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