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Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим, Польша.

Ион Кику участвовал в мероприятиях в честь 75-летия освобождения Освенцима

© Sputnik / Olga Ignatovich
Общество
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Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (34)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200127/29004612/ion-kiku-uchastvuet-v-meropriyatiyakh-v-chest-75-letiya-osvobozhdeniya-osventsima.html

Концентрационный лагерь был взят 27 января 1945 года советскими войсками. Эта дата, согласно резолюции ООН, принятой в 2005 году, установлена как Международный день памяти жертв Холокоста.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику в ходе рабочего визита в Польшу принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения заключенных нацистского лагеря смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

© Sputnik / B. Fishman
Освобождение советскими войсками узников Освенцима
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Премьер-министр Молдовы почтил память жертв нацизма на церемонии поминовения перед "Воротами смерти" концентрационного лагеря, который был превращен в мемориальный комплекс. 

В мероприятии приняли участие главы государств и правительств 60 стран.

Церемонию открыли президент Польши Анджей Дуда и председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд С. Лаудер.

Освенцим или Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения и стал одним из главных символов Холокоста.

Там в 1941-1945 годах погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи.

Лагерь Освенцим был освобождён 27 января 1945 года советскими войсками. Эта дата, согласно резолюции ООН, принятой в 2005 году, установлена как Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дань 6 миллионам евреев, а также представителей других народов, уничтоженных нацистским режимом в лагерях смерти.

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Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (34)

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