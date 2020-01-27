Ион Кику участвовал в мероприятиях в честь 75-летия освобождения Освенцима

Концентрационный лагерь был взят 27 января 1945 года советскими войсками. Эта дата, согласно резолюции ООН, принятой в 2005 году, установлена как Международный день памяти жертв Холокоста.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику в ходе рабочего визита в Польшу принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения заключенных нацистского лагеря смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

Премьер-министр Молдовы почтил память жертв нацизма на церемонии поминовения перед "Воротами смерти" концентрационного лагеря, который был превращен в мемориальный комплекс.

В мероприятии приняли участие главы государств и правительств 60 стран.

Церемонию открыли президент Польши Анджей Дуда и председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд С. Лаудер.

Освенцим или Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения и стал одним из главных символов Холокоста.

Там в 1941-1945 годах погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи.

Лагерь Освенцим был освобождён 27 января 1945 года советскими войсками. Эта дата, согласно резолюции ООН, принятой в 2005 году, установлена как Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дань 6 миллионам евреев, а также представителей других народов, уничтоженных нацистским режимом в лагерях смерти.

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