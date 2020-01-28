США: виртуальные F-15 под управление искусственного интеллекта - видео боев

Для тестирования были "рекрутированы" восемь созданных в неправительственном секторе нейросетевых алгоритмов, которые вели воздушные сражения между собой, а также померились силами с разработанной военными системой RED.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. К участию были приглашены сотрудники Исследовательского института технологий штата Джорджия и представители семи компаний — Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI, SoarTech.

Все они создали свои нейросетевые алгоритмы, которые вели на виртуальных моделях истребителя F-15C Eagle. Им было предложено побороться друг с другом на относительно невысоком уровне сложности, а также вступить в бой с системой искусственного интеллекта RED, разработанной в Американском агентстве перспективных оборонных разработок (DARPA).

Запись испытаний опубликована на канале DARPA в YouTube.

Испытания, проводившееся впервые, признали успешными, другие детали тестирования не сообщаются.

Участники мероприятия борются за тендер на разработку системы искусственного интеллекта для боевых беспилотников, которые будут прикрывать пилотируемые человеком истребители.

Инициаторы программы поставили перед разработчиками задачу сделать обучаемую нейросеть, которая покажет свою эффективность на всех этапах становления профессионального летчика.

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