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Коронавирус.

Коронавирус: пик заболевания совсем близко, когда его ждать

© REUTERS / WEIBO / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN
Общество
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Sputnik Молдова
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Власти Китая назвали "окно вероятности", когда новая форма вирусной пневмонии может достигнуть своего апогея.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Ответ на интересующий всех вопрос дал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, я думаю, что пик наступит где -то в течение одной недели – 10 дней, но не будет масштабного роста", - сказал специалист, слова которого приводит агентство Синьхуа.

Исследования вируса
© REUTERS / Olivia Acland
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц.

​За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в  Австралии, Вьетнаме, Германии, Гонконге, Канаде, Макао, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Тайване, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

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