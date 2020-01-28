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Аэропорт

Сотни граждан Молдовы не смогли попасть домой - погода внесла свои коррективы

© CC0 / Pixabay / SpencerWing
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200128/29018053/sotni-grazhdan-moldovy-ne-smogli-popast-domoy-pogoda-vnesla-svoi-korretivy.html

Туман, опустившийся на молдавскую столицу к вечеру вторника, вмешался в работу Международного аэропорта Кишинева, некоторые рейсы перенаправили в другие "воздушные гавани".

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Густой, как молоко, туман, который опустился на центральные районы республики вечером во вторник, привел к тому, что некоторые рейсы, направлявшиеся в столицу Молдовы, приземлились в аэропортах близлежащих стран.

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В частности, перенаправлены в другие "воздушные гавани" авиалайнеры, вылетевшие в Кишинев из Тель-Авива и Парижа. Задерживается из-за погодных условий Кишинева вылет рейсов из Киева и Меммингена. Вовсе отменили отправку борта из Стамбула, который должен был подняться в воздух в 20:25 по кишиневскому времени.

Что касается вылетов из Кишинева, то рейс на Москву с приземлением в аэропорту Шереметьево, который должен был вылететь в 01:35 часов ночи 29 января, перенесли на 06:30 утра.

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Теги:
Молдова, туман, самолеты, погода


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