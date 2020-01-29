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Ледник.

Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный

© REUTERS / Yara Nardi
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200129/29024628/globalnoe-poteplenie-prognoz-neblagopriyatnyy.html

У человечества на данный момент нет технологий, чтобы вернуть из атмосферы Земли им же выброшенный туда углерод.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Нынешняя концентрация СО2  приведет к тому, что температура на земном шаре будет неизбежно подниматься, а это вызовет целую цепь неблагоприятных последствий.

Об этом рассказал РИА Новости заместитель генерального директора ЮНЕСКО доктор наук Владимир Рябинин в кулуарах проходящей в Норвегии международной конференции "Арктические рубежи".

По его словам, мы выкинули в атмосферу столько углерода, что потепление неизбежно.

Более того, говорит ученый, "У нас нет технологий, чтобы выкачивать углерод из атмосферы и где-то его сохранять, уровень будет расти, и если удастся чудом вернуть состояние СО2 в атмосфере, то тогда будет еще какая-то память, но практически невозможно вернуть углерод из атмосферы".

Остров в океане
© Sputnik / Антон Денисов
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Он отметил, что несмотря на то, что Парижское соглашение по климату является важным и значимым для многих стран, оно мало на что влияет на практике: по данным ученых, в 2018 году выбросы углерода оказались максимальными за всю историю человеческой деятельности.

"Мы соглашаемся, но реально ничего не делаем, поэтому мы идем к миру, в котором будет повышение уровня мирового океана, повышению его кислотности, будут тепловые волны - они существуют и в океане, а они разрушают коралловые рифы, а в коралловых рифах мы наблюдаем примерно 30% видов, то есть они основу для жизни 30% видов уничтожают", - отметил Рябинин.

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