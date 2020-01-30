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Люди в масках на улице

Минздрав заявил о новых мерах безопасности в борьбе с коронавирусом

© Sputnik / Kiril Kallinikov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200130/29032985/Minzdrav-zayavil-o-novykh-merakh-bezopasnosti-v-borbe-s-koronavirusom.html

В Молдове организована работа структур быстрого реагирования, которые готовы немедленно принять меры в случае обнаружения инфицированных новым коронавирусом.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. В Молдове организована работа Центра быстрого реагирования, который готов оперативно реагировать в случае обнаружения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила на заседании правительства министр здравоохранения и социальной защиты Вероника Думбрэвяну.

По словам министра, Центр быстрого реагирования работает круглосуточно, а его сотрудники подготовлены к тому, чтобы принять все необходимые меры безопасности.

Усиление санитарно-карантинного контроля в аэропортах
© Sputnik / Александр Кряжев
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Национальное агентство общественного здоровья внимательно следит за развитием ситуации, приняты меры для лабораторного выявления инфекции, сообщила глава минздрава.

По данным на утро среды, 30 января, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 133 выздоровели, а 170 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Таиланде (14 случаев), Японии (11), Гонконге (10), Сингапуре (10), на Тайване (8), в Австралии (7), Малайзии (7), США (5), во Франции (5), в Германии (4), в Южной Корее (4), ОАЭ (4), в Канаде (3), во Вьетнаме (2), в Камбодже, Непале, Финляндии и в Шри-Ланке (по 1 случаю).

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Оперативно следить за распространением вируса можно с помощью интерактивной карты, разработанной Центром системных исследований и инженерии университета Джонса Хопкинса.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусусом заявил, что Китай полностью уверен в победе над вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Заявление лидера КНР цитирует Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

В декабре 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии невыясненного происхождения в городе Ухань. Через несколько дней было заявлено, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, получивший название "2019-nCoV".

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Теги:
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