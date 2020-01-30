Коронавирус в новом статусе: ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию

При этом руководство глобальной структуры разделяет надежду экспертов, что распространение болезни можно остановить.

КИШИНЕВ 30 янв — Sputnik. По информации на сегодняшний день, в мире заболели уже 7834 человека. Из них 7736 — в Китае, а 98 — в 18 странах мира.

Известны восемь случаев передачи вируса от человека к человеку. В тяжелом состоянии находятся 1370 человек, 170 инфицированных скончались. Еще у 12 167 человек выявлено подозрение на заболевание.

В этих условиях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

​Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий.

Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".

При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.

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