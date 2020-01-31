Самое сильное с начала года землетрясение произошло рядом с Молдовой

В соседней Румынии произошло самое сильное с начала года землетрясение: подземные толчки ощутили и жители Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В Румынии произошло сильное землетрясение, его ощутили в Молдове. Толчки зарегистрированы в 03.26.

Согласно данным европейских сейсмологов, магнитуда составила 5,1. Очаг залегал на глубине 140 километров.

По информации румынского Института физики Земли, землетрясение произошло в сейсмической зоне Вранча, а его магнитуда составила 5,3.

"Толчки почуствовали в Брашове, Бакэу, Плоештах, Галацэ, Браилэ, Бухаресте, Яссах, Питештах, Сибиу, Кишиневе (который находится в 214 киломатерах от эпицентра - ред.)", - сказано в сообщении румынских сейсомологов.

Приборы Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы в этом году регистрировали всего четыре землетрясения - 1 января - 3,4, 5 января - 3,2, 10 января - 3, 13 января - 3,7. На сайте румынского Национального института физики Земли, отмечено в Румынии за январь произошло 18 толчков, включая последний, который оказался самым сильным.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Согласно статистике, самое серьезное землетрясение, которое ощутили и жители республики, произошло в ночь на 10 ноября 1940 года. Очаг подземных толчков залегал на глубине 135 километров в уезде Вранча (Румыния). Магнитуда по шкале Рихтера составила 7,4. В румынской столице были разрушено много жилых строений. В общей сложности землетрясение продолжалось около трех минут и имело два ярко выраженных толчка. По официальным данным, число жертв катаклизма достигло тысячи человек (в основном речь идет о жителях Румынии). Землетрясение ощутили на всех Балканах. Интенсивность толчков в Кишиневе составила 7 баллов.

Тогда пострадали и ряд исторических зданий молдавской столицы.

© Sputnik / Nicolai Kibich Землетрясение: главные правила.

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