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Сейсмограф

Самое сильное с начала года землетрясение произошло рядом с Молдовой

© AP Photo / Irwin Fedriansyah
Общество
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Тема:
Землетрясения в Молдове 2020 (4)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200131/29045321/zemletryasenie-ryadom-moldova-v-zone-vrancha-podzemnye-tolchki.html

В соседней Румынии произошло самое сильное с начала года землетрясение: подземные толчки ощутили и жители Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В Румынии произошло сильное землетрясение, его ощутили в Молдове. Толчки зарегистрированы в 03.26.

Сейсмограф
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Рейтинг самых сильных землетрясений, которые ощутили жители Молдовы

Согласно данным европейских сейсмологов, магнитуда составила 5,1. Очаг залегал на глубине 140 километров.

По информации румынского Института физики Земли, землетрясение произошло в сейсмической зоне Вранча, а его магнитуда составила 5,3.

"Толчки почуствовали в Брашове, Бакэу, Плоештах, Галацэ, Браилэ, Бухаресте, Яссах, Питештах, Сибиу, Кишиневе (который находится в 214 киломатерах от эпицентра - ред.)", - сказано в сообщении румынских сейсомологов.

Приборы Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы в этом году регистрировали всего четыре землетрясения - 1 января - 3,4, 5 января - 3,2, 10 января - 3, 13 января - 3,7. На сайте румынского Национального института физики Земли, отмечено в Румынии за январь произошло 18 толчков, включая последний, который оказался самым сильным.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Согласно статистике, самое серьезное землетрясение, которое ощутили и жители республики, произошло в ночь на 10 ноября 1940 года. Очаг подземных толчков залегал на глубине 135 километров в уезде Вранча (Румыния). Магнитуда по шкале Рихтера составила 7,4. В румынской столице были разрушено много жилых строений. В общей сложности землетрясение продолжалось около трех минут и имело два ярко выраженных толчка. По официальным данным, число жертв катаклизма достигло тысячи человек (в основном речь идет о жителях Румынии). Землетрясение ощутили на всех Балканах. Интенсивность толчков в Кишиневе составила 7 баллов.

Тогда пострадали и ряд исторических зданий молдавской столицы.

Землетрясение: главные правила.
© Sputnik / Nicolai Kibich
Землетрясение: главные правила.

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Тема:
Землетрясения в Молдове 2020 (4)


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