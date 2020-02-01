Пока все спали: Goodbye ЕС, коронавирус крупным планом, Готье в России

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КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Свершившийся Brexit, жизненный цикл и черные дела возбудителя инфекционной пневмонии, приезд известного французского кутюрье в Санкт-Петербург - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.

Брак распался за три года до золотого юбилея

Великобритания покинула Евросоюза после 47 лет пребывания в сообществе. Ровно в 23.00 31 января (1.00 1 февраля по Кишиневу), спустя три с половиной года после референдума, на котором 51,89% британцев проголосовали за Brexit, Соединенное Королевство перестало быть членом ЕС. Этому знаменательному дню предшествовали двое внеочередных выборов и смена двух премьеров.

До конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет.

В течение всего года ЕС и Великобритания будет вести переговоры о будущих взаимоотношениях.

Премьер Борис Джонсон заявлял о своем желании достичь "амбициозного" соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего в сфере безопасности и разведки.

В том случае если переговоры между Великобританией и ЕС провалятся, страну ждет самый жесткий из всех возможных сценариев Brexit: введение тарифов ВТО, резкий рост цен, очереди грузовиков на границах, возможный дефицит лекарств и европейских продуктов. На данный момент, впрочем, и Великобритания, и ЕС демонстрируют готовность к переговорам и стремление добиться успеха.

Соединенному Королевству также в этом году предстоит проработать свою новую иммиграционную политику, а также начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС. Правительство в пятницу заявило, что рассчитывает на то, что в течение трех лет 80% торгового оборота будут покрыты соглашениями о свободной торговле.

Человечество увидело, как коронавирус размножается

Исследователи из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса, сообщил Bloomberg.

На снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.

Как заявили ученые, каждая инфицированная вирусом клетка производит тысячи носителей новых вирусных частиц.

Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq — Bloomberg (@business) January 31, 2020

​Джон Николс, один из исследователей, занимавшихся изучением вируса, заявил, что университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам вируса.

Ранее директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе сообщил, что новый коронавирус на 90% схож с коронавирусом летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Между тем, ночью стало известно, что в Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом.

В Китае число жертв болезни выросло до 259 человек. Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в настоящий момент в КНР составляет 2,5%, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.

Узбекистан приостановил авиасообщение с Китаем из-за вспышки вирусной пневмонии.

Ранее в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Власти предприняли меры для предотвращения распространения. Так, было принято решение об эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубэй, где могут находиться в общей сложности до 650 соотечественников. В пятницу начался вывоз россиян из КНР через пункты пропуска в Приморье.

Питерское шоу Готье

Премьера Fashion Freak Show французского дизайнера Жан-Поля Готье прошла в Петербурге в большом концертном зале "Октябрьский".

Организаторы ввели возрастное ограничение: многие эпизоды носят весьма пикантную окраску. На сцене можно было увидеть плюшевых медведей в остроконечных бюстгальтерах, которые позже кутюрье создал для выступления Мадонны, и сексуальных медсестер.

© Sputnik / Алексей Даничев Fashion Freak Show французского Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге.

Показ состоит из нескольких фрагментов, которые рассказывают о жизни Готье с семилетнего возраста и до сегодняшних дней.

"Фрик это шик, я хотел донести эту мысль. Что люди, которые отличаются от нас, их не стоит бояться, они всегда могут научить чему-то новому", - рассказал журналистам Готье.

Всего в шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет. Специально для показа в России кутюрье добавил в шоу еще несколько моделей - из знаменитой коллекции "Русский Конструктивизм" 1986 года.

Открыв российские гастроли в Санкт-Петербурге, Жан-Поль Готье вместе с труппой Fashion Freak Show приедет в Москву.

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