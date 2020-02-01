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Патриарх Кирилл.

Одиннадцать лет патриаршего служения Кирилла: РПЦ отмечает годовщину

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200201/29056996/odinnadtsat-let-patriarshego-sluzheniya-kirilla-rpts-otmechaet-godovschinu.html

День интронизации предстоятеля по традиции ежегодно отмечается Русской православной церковью как большой праздник.

КИШИНЕВ 1 фев - Sputni. В субботу, 1 февраля, исполняется 11 лет со дня избрания Кирилла патриархом Московским и всея Руси.

День интронизации предстоятеля по традиции ежегодно отмечается Русской православной церковью как большой праздник.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Патриарх Кирилл: "Мы призваны к уврачеванию расколов"
Патриарх в это утро по традиции совершает праздничное богослужение в главном храме России, в котором участвуют многочисленные иерархи и священнослужители, сообщает официальный сайт РПЦ.

После литургии проходит церемония поздравления первосвятителя, во время которой обычно говорится и об итогах развития церковной жизни с момента его вступления на престол, и о будущем.

По случаю годовщины интронизации предстоятеля Московский Патриархат напоминает основные вехи на пути его духовного служения.

Биография патриарха

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника.

Президент Молдовы Игорь Додон и Патриарх Кирилл
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Президент Молдовы поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

В возрасте 23 лет году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию.

В 1989 году архиепископ Кирилл был назначен председателем отдела внешних церковных связей и постоянным членом Синода по должности. В сан митрополита он был возведен в 1991 году.

На экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря патриарха Алексия II митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран местоблюстителем патриаршего престола.

Поместный собор 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на патриарший престол.

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