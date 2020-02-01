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Далай-лама.

Далай-лама подключился к борьбы с коронавирусом: что он посоветовал

REUTERS/Anuwar Hazarika
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200201/29058183/dalay-lama-podklyuchilsya-k-borby-s-koronavirusom-chto-on-posovetoval.html

Группа буддистов из материкового Китая обратилась к лидеру культа за духовным наставлением в условиях, когда стремительно распространяется новая инфекциия.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Мантра Тары - это то, к чему следует прибегать как к способу борьбы с эпидемией, порекомендовал Далай-лама.

Упомянутое обращение к небесным силам, одно из самых известных в буддизме, адресовано богине Таре ("Спасительнице"), которая достигла просветления и может помочь смертным достичь того же состояния.

"Его Святейшество поделился своей голосовой записью начитывания этой мантры", сообщает фонд "Сохраним Тибет".

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

ВОЗ в четверг объявило распространение нового патогена чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

Жертвами инфекции в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.

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