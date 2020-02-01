Не только нас обделили: в Хельсинки - первый за всю историю бесснежный январь

Для примерно 60% территории северной страны середина зимы была теплее обычного на 7-8 градусов, больше соответствуя марту-апрелю.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Метеонаблюдения в Финляндии ведутся 176 лет, и впервые за этот период столица страны так и не увидела снега, сообщает в субботу метеорологический институт страны.

"На метеостанции в Хельсинки за весь январь не было зарегистрировано ни одного сантиметра снега. Это первый раз в истории метеостанции", - сообщает организация.

Для примерно 60% территории Финляндии январь был теплее обычного на 7-8 градусов, больше соответствуя марту-апрелю. Самая высокая температура воздуха в январе была зарегистрирована в районе города Турку 21 января - плюс 9,2 градуса Цельсия.

Tulevalla viikolla sää on viime aikoja talvisempaa etenkin maan keski- ja pohjoisosassa Näillä alueilla lunta kertyy seuraavan 5 vrk:n aikana lisää jopa 10-20 cm. Lumisade huonontaa myös #ajokeli'ä. Lounaassa on lumetonta ja lähipäivinäkin sateet tulevat pääosin vetenä. #talvi pic.twitter.com/WaOURTHbPq — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) January 26, 2020

​Ситуация на севере Финляндии совершенно иная. В северном населённом пункте Киттиля 30 января было зафиксировано 111 сантиметров снега, и это уже седьмой снежный рекорд в этом месте в течение января 2020 года, уточняют метеорологи.

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