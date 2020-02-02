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Visados Schengen en los pasaportes de los ciudadanos rusos (archivo)

Доступ в Шенгенскую зону: со 2 февраля действуют новые положения

© Sputnik / Sergei Kirkach
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200202/29061301/dostup-v-schengenskuyu-zonu-so-2-fevralya-deystvuyut-novye-polozheniya.html

Изменения распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС и четыре ассоциированных государства.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Со 2 февраля все посольства, консульства и центры выдачи виз будут руководствоваться новыми правилами, сообщает Еврокомиссия.

Изменения связаны с введением в действие обновленного Шенгенского визового кодекса и распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.

"Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода", - заявили в ЕК.

Заявление на визу можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки, вместо трех по старым правилам. При этом появилась возможность заполнить заявку в электронном виде.

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Визовый сбор увеличился для всех заявителей. Те, которые раньше платили 60 евро за заявку, теперь должны будут потратить 80 евро, тогда как заявителям, которые должны были заплатить 35 евро, теперь придется выложить 40 евро. Это включает детей и другие категории, которым были предоставлены льготные более низкие сборы.

Европейский союз утверждает, что повышение визового сбора приводит его к уровню, на котором он был бы сегодня, если бы его согласовали с общим уровнем инфляции в ЕС с 2006 года.

Также подчеркивается, что, несмотря на увеличение, шенгенские визовые сборы остаются намного ниже, чем в других странах, например в Австралии, Китае или США.

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