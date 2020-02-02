Многие сурки проспят свой "день оракула"

По поверью, существующему в США и других странах, эти милые грызуны должны 2 февраля предсказать, скоро ли весна и какой она будет.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Если сурки выходят из спячки и начинают сновать по земле в поисках корма, то потепление не за горами, но в том случае, когда они снова прячутся в норки, следует ждать затяжной зимы.

Однако, европейский степной родственник американского грызуна, байбак, имеет несколько иной уклад жизни. У него более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев. Время, когда зверек пробудится, зависит от общего состояния самого животного, таяния снежного покрова и возможности найти корм, а особенно - от перепада температур.

Сурки в Московском зоопарке обычно игнорируют свой "официальный" праздник и не просыпаются.

"Если в феврале нас ждет потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны", - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Тем не менее, специалисты продолжают следить за сурками и ежедневно оценивают обстановку в их вольере.

"Так что, когда бы Арчи, Нагайна и Сара ни проснулись, их выход из спячки будет максимально естественным и комфортным", - уточнил источник.

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