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Обследования c помощью компьютерного томографа.

Зрелище не для слабонервных: снимки пораженных коронавирусом легких

© Sputnik / Vitaliy Ankov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200202/29062853/zrelische-ne-dlya-slabonervnykh-snimki-porazhennykh-koronavirusom-legkikh.html

Изображения, опубликованные в медицинской периодике, были получены в результате компьютерной томографии.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Снимки, которыми поделились с научным сообществом китайские специалисты, результат обследования 33-летней женщины, которая заразилась коронавирусом 2019 nСоV и была госпитализирована с температурой 39 градусов.

Ранее ученые из университета Гонконга обнародовали первые кадры, запечатлевшие момент размножение нового коронавируса.

Изображения, опубликованные в журнале Radiology, были получены в результате компьютерной томографии в клинике города Ланьчжоу.

На первом снимке видны помутнения, создающие "эффект матового стекла". На втором, сделанном три дня спустя, можно заметить, что пораженная область расширяется.

"На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV", - говорится в публикации.

По данным на воскресенье, 2 февраля, число заболевших в результате инфицирования новым коронавирусом в мире достигло 14 599 человек.

Число погибших возросло до 305. В субботу скончался первый больной за пределами Китая, это произошло на Филиппинах. Однако количество выздоровевших людей (345) уже превышает число смертей.

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