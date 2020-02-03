Ученые рассказали, что утром помогает похудеть

Казалось бы, самые простые способы, но понадобились исследования ученых, чтобы исключить все сомнения: употребляя правильно чай и воду, можно добиться невероятных результатов.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Ученые из Университета штата Иллинойс (США) доказали, что чай мате, содержащий кофеин, способствует снижению веса и уменьшению жировой ткани, передает Journal of Functional Foods.

Чтобы выяснить, насколько эффективен для контроля прироста жировой ткани кофеин, содержащийся в мате, исследователи давали крысам 0,1-процентный кофеин. При этом животные питались высококалорийной едой: 45% углеводов, 40% жира, 15% белка.

При таком питании у крыс набор веса снижался на 16%, а жира — на 22%. Объяснялось это тем, что кофеин, работая на молекулярном уровне, замедлял образование излишков жировой ткани.

К тому же путем такого эксперимента ученым удалось выяснить, что значительно замедлилось и накопление жировой ткани в печени — примерно на 37%.

Для тех, кто чай с кофеином не подходит, может обратить внимание на результаты исследования японских ученых. Они посоветовали вместо чая или кофе по утрам пить стакан воды комнатной температуры. Причем, сразу же после пробуждения.

Исследователи подчеркивают, что питье воды существенно снижает чувство голода. В течение 2-х часов после завтрака ученые рекомендуют ничего не есть.

Так, сбалансированное питание в течение дня и регулярное употребление одного стакана воды натощак приведут к постепенному снижению веса.

Уже спустя месяц кровяное давление и уровень сахара в крови нормализуются.

Согласно данным Медицинской ассоциации Японии (JMA), употребление воды на пустой желудок способно вывести из организма токсины, скопившиеся за ночь, активировать работу кишечника и метаболизм, а также предотвратить изжогу.

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