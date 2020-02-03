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Лаборатория, иллюстративное фото

Россия передала странам СНГ средства для выявления коронавируса

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200203/29065816/Rossiya-peredala-stranam-SNG-sredstva-dlya-vyyavleniya-koronavirusa-.html

Поставка тест-систем в страны СНГ и евразийского региона осуществляется в рамках реализации Роспотребнадзором при поддержке правительства России мер поддержки соседних государств в наращивании потенциала по борьбе с угрозами инфекционных болезней.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные российскими учеными, переданы странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ.

 "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях оказания помощи странам-членам ЕАЭС и СНГ в недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на безвозмездной основе передаёт странам партнерам средства лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", -  отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Обследования c помощью компьютерного томографа.
© Sputnik / Vitaliy Ankov
Зрелище не для слабонервных: снимки пораженных коронавирусом легких
 В декабре прошлого года власти Китая оповестили ВОЗ о вспышке нового типа пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще более 100 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Последние данные — сколько в мире инфицированных
По данным на воскресенье, 2 февраля, число заболевших в результате инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV в мире достигло 14 599 человек.

В Республике Молдова не зарегистрировано случаев заражения новым коронавирусом, и вероятность инфицирования этим типом патогена низкая.

Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на воскресном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям



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