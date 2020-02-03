Россия передала странам СНГ средства для выявления коронавируса

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные российскими учеными, переданы странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях оказания помощи странам-членам ЕАЭС и СНГ в недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на безвозмездной основе передаёт странам партнерам средства лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", - отмечается на сайте Роспотребнадзора.
Последние данные — сколько в мире инфицированных
По данным на воскресенье, 2 февраля, число заболевших в результате инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV в мире достигло 14 599 человек.
В Республике Молдова не зарегистрировано случаев заражения новым коронавирусом, и вероятность инфицирования этим типом патогена низкая.
Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на воскресном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям