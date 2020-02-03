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Медицинский персонал больницы в Ухане, Китай.

Десять суток: столько ушло на строительство нового госпиталя в Ухани - видео

© REUTERS / WEIBO / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN
Общество
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Sputnik Молдова
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Лечебница общей площадью 25 тысяч квадратных метров, рассчитанная на размещение 1 тысячи пациентов, предназначена для лечения коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Первую группу пациентов, у которых подтвердилось наличие болезни, принял в понедельник специализированный госпиталь в китайском городе Ухань,   говорится в сообщении правительства провинции Хубэй.

Строительство госпиталя "Хошэньшань" началось 23 января и для того, чтобы принять первого больного в необходимых для этого условиях, 7 тысяч рабочих трудились круглосуточно на протяжении последних 10 дней.

Власти сообщили, что при возведении больницы использовались самые передовые технологии сборного строительства, что позволило по максимуму применить уже готовые изделия и значительно сэкономить время.

​Утром в понедельник 10 машин скорой помощи перевезли первую группу пациентов в госпиталь, где, как уверяют власти, была проведена вся необходимая предварительная работа по дезинфекции помещений и созданию безопасной среды для пациентов.

Госпиталь "Хошэньшань" площадью 25 тысяч квадратных метров рассчитан на то, чтобы одновременно разместить около 1 тысячи пациентов.

Специально для работы здесь вооруженные силы КНР направили 1400 медиков из военно-медицинских институтов сухопутных войск, ВВС, ВМС, объединенных сил тылового обеспечения. Также сюда прибыли 15 экспертов центра по контролю и профилактике заболеваний НОАК и Военно-медицинского научно-исследовательского института при академии военных наук.

​Для того чтобы избежать перекрестной инфекции, в каждой изолированной палате есть специальный отсек из двойного стекла для передачи медикаментов и еды пациентам, при этом все, что проходит через этот отсек, обрабатывается ультрафиолетовыми лучами для дезинфекции. В каждой палате по две кровати и отдельный туалет.

Пока неясно, будет ли госпиталь использоваться после того, как удастся справиться с вспышкой заболевания.

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