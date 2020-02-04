Какой сегодня праздник: 4 февраля

Что происходило раньше в этот день, кто родился 4 февраля, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

Четвертого февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, свой день рождения празднуют резиновые калоши и Facebook, а в США - Национальный день домашнего супа.

События 4 февраля:

В 1719 году Петр I издал указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

В 1824 году изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике резиновые калоши.

В 1857 году в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения "неандертальцем".

В 1932 году открылись III зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США).

А в 1944 году ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.

В 1970 был основан город Припять. Из-за аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС город был заброшен.

В 1976 году открылись XII зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия)

В 2004 году была запущена социальная сеть Facebook.

Родились 4 февраля:

1873 — русский и советский писатель, автор произведений о природе Михаил Пришвин (умер в 1954 году)

1881 — советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов (ум. 1969)

1881 — советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа Яков Протазанов (ум. 1945)

1933 — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР Игорь Кваша (ум. 2012)

1945 — советский и азербайджанский певец и композитор, Народный артист Азербайджана Полад Бюль-Бюль оглы

1967 — советский и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Гриньков (ум. 1995).

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