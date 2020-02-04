Как провозить деньги через границу: где вступили в силу новые правила

При пересечении границ Евразийского экономического союза теперь действуют новые правила провоза валюты - что нужно знать и насколько отличается сумма, подлежащая декларированию от той, которую необходимо документально подтверждать в Молдове.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Вступили в силу новые правила провоза валюты при пересечении границ Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - теперь физические лица будут обязаны не только декларировать перевозимые наличные деньги на сумму свыше эквивалента 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

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Соответствующее решение коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла в августе, а сейчас оно вступило в силу.

Без какой-либо декларации разрешается перевозить через границу не более 10 тысяч долларов. Стоит отметить, что в эту сумму входят не только наличные, но и "денежные инструменты". К ним относятся дорожные чеки, векселя, чеки, а также неименные ценные бумаги, дающие право на получение денежных средств.

"С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет представить документы, подтверждающие происхождение таких средств", - говорится в сообщении российской Федеральной таможенной службы.

Таким образом, нужно будет представлять банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, либо документы, которые подтвердят совершение гражданско-правовых сделок. Например, речь может идти о наследовании или дарении.

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Соответствующая мера должна помочь выявлять и останавливать трансграничное перемещение наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

Сколько денег можно провозить через границу Молдовы

В Молдове основные принципы валютного регулирования, права и обязанности лиц при импорте и экспорте валютных ценностей, включая наличную иностранную и национальную валюту, установлены Законом о валютном регулировании N 62-XVI от 21.03.2008 (глава III).

Ввоз в страну наличной национальной валюты, а также наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте неограничен. Однако физические лица обязаны письменно декларировать таможенным органам суммы, превышающие 10 тысяч евро (или их эквивалент) на одного человека/ поездку. Если же сумма меньше, то ее можно декларировать по желанию.

Согласно действующему законодательству, физические лица имеют право вывозить наличность и дорожные чеки на сумму более 10 тысяч евро (или их эквивалент), но не превышающей 50 тысяч евро (или их эквивалент) на одного человека/поездку, при условии представления таможенным органам подтверждающих документов:

таможенных документов, подтверждающих ввоз в Республику Молдова денежных средств;

разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных лицензированными банками, и/или разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных Национальным банком Молдовы.

Суммы же, превышающие 50 тысяч евро (или их эквивалент), могут быть переведены из Молдовы в рамках текущих и капитальных валютных операций, платежей и переводов, за границу/из-за границы между резидентами и нерезидентами в соответствии со статьями 17, 18 и 23 Закона о валютном регулировании.

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