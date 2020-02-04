В Китае тестируют препарат от коронавируса, созданный учеными из России

Клинические исследования, которые проведут в Китае, должны продемонстрировать эффективность разработанного в России препарата.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Китай испытывает российский препарат триазавирин от коронавируса. Об этом заявил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

По его словам, Китай проводит закупку противовирусного препарата.

"Они даже у нас сейчас закупают один препарат, триазавирин, для того, чтобы провести его клинические исследования. Дело все в том, что пока четко доказанных специфических антивирусных свойств не отмечено", - сказал Краевой журналистам во вторник.

Согласно информации из открытых источников, триазавирин - противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов, назначается для лечения гриппа. Лекарство разработала группа российских ученых. Препарат выпускается на Урале.

Новый тип коронавируса

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

Количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае составляет уже 20,4 тысячи человек, а 425 человек скончались. Такие данные привели в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

В настоящее время почти 2,8 тысячи человек находятся в тяжелом состоянии.

Всего лишь за сутки выявлены 3,2 тысячи новых случаев заболевания. Помимо подтвержденных эпизодов выявлены также 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

На сегодняшний день доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%.

Свыше 40 авиаперевозчиков по всему миру приостановили полеты в КНР на фоне распространения в стране коронавируса, сообщило Управление гражданской авиации Китая.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK