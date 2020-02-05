Правильное торможение в условиях зимы: забудьте некоторые советы и привычки

В любом случае, главное при езде по скользкой дороге — это контроль дистанции, внимательность и отсутствие спешки.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов рассказал о "вредных советах" водителям, которые усугубляют ситуацию при торможении на покрытой гололедице или снегом дороге.

Автор статьи отметил, что в старых учебниках по вождению может встречаться ошибочный совет имитировать работу ABS (антиблокировочной системы. — ред.) быстрыми нажатиями педали тормоза. Но, как заметил специалист, ни один человек не способен работать с педалью тормоза настолько молниеносно, при этом в экстренной ситуации этим можно лишь навредить, увеличив тормозной путь.

Эксперт также дал совет водителям автомобилей с механической КПП тормозить сначала двигателем, последовательно переключаясь на первую передачу. "Но при экстренном торможении такой прием едва ли применим", — добавил он.

Пименов призвал не использовать при торможении в гололед ручник, так как задние колеса заблокируются, машина будет скользить, а при небольшой ошибке в рулении пойдет боком.

Специалист отметил, что главное при езде по скользкой дороге — это контроль дистанции, внимательность и отсутствие спешки. При этом он предупредил, что в ряде случаев та же система ABS может не сократить тормозной путь, а наоборот — увеличить его.

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