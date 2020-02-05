Два самолета ВКС РФ эвакуировали из Уханя почти 150 человек

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Два самолета Воздушно-космических сил России доставили в Тюменскую область почти полторы сотни человек, эвакуированных из китайского города Ухань, где зарегистрирован эпицентр вспышки коронавируса нового типа.
Как сообщили военные врачи, состояние прибывших из Китая удовлетворительное. Заболевших коронавирусом нет. Тем не менее, всех доставят в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.
Всего из Уханя, который стал эпицентром вспышки вирусной пневмонии, вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
За последние сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев, 1 человек умер, в Макао 10 и на Тайване 11.
Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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