Два самолета ВКС РФ эвакуировали из Уханя почти 150 человек

На данный момент из Уханя, ставшего эпицентром вспышки вирусной пневмонии, вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Два самолета Воздушно-космических сил России доставили в Тюменскую область почти полторы сотни человек, эвакуированных из китайского города Ухань, где зарегистрирован эпицентр вспышки коронавируса нового типа.

Согласно данным оборонного ведомства России, первый борт перевез 80 человек, а второй самолет - 64 гражданина России и других стран.

Как сообщили военные врачи, состояние прибывших из Китая удовлетворительное. Заболевших коронавирусом нет. Тем не менее, всех доставят в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.

Всего из Уханя, который стал эпицентром вспышки вирусной пневмонии, вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

Количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тысячи человек, а 490 человек скончались. Об этом заявили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. В тяжелом состоянии находятся 3 тысячи 219 человек. При этом, уже около 900 человек выписаны из больниц.

За последние сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев, 1 человек умер, в Макао 10 и на Тайване 11.

Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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