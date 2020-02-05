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Георгиевская ленточка

Телеканал RT запускает проект #ПочтаПобеды

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (83)
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/02/07/020711.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200205/29093213/telekanal-rt-zapuskaet-proekt-pochtapobedy.html

Проект расскажет истории ветеранов, тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей, а еще все желающие могут написать ветеранам письмо, которое обязательно доставят по адресу.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Телеканал RT запускает новый проект #ПочтаПобеды, инициатива призвана рассказать истории ветеранов Великой Отечественной войны и помочь передать письма читателей каждому из них.

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Как уточняет RT, в проекте собраны свидетельства тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В последующие месяцы в рамках проекта будет рассказано о том, как они воевали и как шли к Победе. С помощью #ПочтыПобеды любой сможет написать письмо ветерану. Все отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы адресатам.

Корреспонденцию можно отправить по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Также можно прислать видеообращение на электронную почту pochtapobedy@rttv.ru.

В конце января RT представил VR-фильм "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Фильм, сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки, создан в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семеновым.

В Молдове тоже действует #ПочтаПобеды

Всероссийская акция Георгиевская ленточка
© Sputnik / Александр Кряжев
Ветераны-блокадники из РМ получили подарки от правительства Санкт-Петербурга
Приднестровье присоединилось к международной акции "Письмо Победы". Более ста школьников из Тирасполя и Днестровска приняли участие в ее открытии и написали по два письма. В одном они рассказали о своих предках, прошедших Великую Отечественную войну, а во втором - поздравили ветеранов с 75-летием Великой Победы>>>.

Ребята писали на разных языках, тех, что для них являются родными, – русском, молдавском, украинском.

Подобные мероприятия пройдут во всех городах приднестровского региона вплоть до 8 марта. Как рассказал Евгений Назаренко, координатор движения "Волонтеры Победы", которое организует акцию, самые лучшие работы – интересные, глубокие, трогательные - обязательно поощрят подарком. Его предоставит администрация приднестровского лидера и представительство "Россотрудничества" в Молдове.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (83)

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