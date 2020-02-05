"Серая смерть" впервые попалась полиции: она запредельно убийствена - видео

"Нам определенно нужно донести эти сведения до общественности, чтобы люди были в курсе", - посчитали правоохранители.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. C новым смертельно опасным наркотиком cтолкнулись во время рейдов полицейские в американском штате Луизиана, сообщает местный телеканал KLFY.

"Серая смерть" впервые появилась в 2017 году в штатах Алабама и Джорджия. Позднее ее стали распространять в Огайо и Пенсильванию.

По словам представителя офиса шерифа округа Сент-Мэри Дэвида Спенсера, по цвету наркотик напоминает бетон. В его состав входит героин, фентанил и ряд опасных опиоидов.

По своему действию "серая смерть" в десять тысяч раз сильнее, чем морфий. Полицейский предупредил, что к веществу не следует даже прикасаться.

Человека способна убить самая крошечная доза адской смеси.

"Нам определенно нужно донести эти сведения до общественности, чтобы люди были в курсе", — сказал он.

При обнаружении наркотика жителям штата необходимо в срочном порядке связаться с правоохранительными органами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK