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Пакеты с наркотиком.

"Серая смерть" впервые попалась полиции: она запредельно убийствена - видео

© AFP 2019 / ANTHONY WALLACE
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200205/29099257/seraya-smert-vpervye-popalas-politsii-i-okazalas-voistinu-ubiystvennoy.html

"Нам определенно нужно донести эти сведения до общественности, чтобы люди были в курсе", - посчитали правоохранители.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. C новым смертельно опасным наркотиком cтолкнулись во время рейдов полицейские в американском штате Луизиана, сообщает местный телеканал KLFY.

"Серая смерть" впервые появилась в 2017 году в штатах Алабама и Джорджия. Позднее ее стали распространять в Огайо и Пенсильванию.

Полиция. Архивное фото.
© Sputnik / Alexey Filippov
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По словам представителя офиса шерифа округа Сент-Мэри Дэвида Спенсера, по цвету наркотик напоминает бетон. В его состав входит героин, фентанил и ряд опасных опиоидов.

По своему действию "серая смерть" в десять тысяч раз сильнее, чем морфий. Полицейский предупредил, что к веществу не следует даже прикасаться.

Человека способна убить самая крошечная доза адской смеси.

"Нам определенно нужно донести эти сведения до общественности, чтобы люди были в курсе", — сказал он.

При обнаружении наркотика жителям штата необходимо в срочном порядке связаться с правоохранительными органами.

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