Ситуация с коронавирусом: рассказ молдаванина, который обосновался в Китае

Есть ли повод для паники, какова реальная ситуация с коронавирусом в Китае, какие меры предпринимают жители страны, и как поступают власти с иностранцами - обо всем этом Sputnik Молдова рассказал гражданин Молдовы, который обосновался в китайской провинции Сычуань.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Новости о коронавирусе и ситуации в Китае вызывают панику у тех людей, кто уверен в опасности этого вируса. Как действительно обстоят дела в "Поднебесной", радиостудии Sputnik Молдова рассказал гражданин республики, который обосновался в городе Чэнду Григорий Препелица.

© Photo : Grigore Prepeliță / Личный архив Григорий Препелица

Как отметил собеседник, на месте ситуация совсем не такая, как пишут в СМИ. "Власти стараются держать все под контролем", - сообщил собеседник.

По его словам, наиболее подвержены заражению вирусом люди пожилого возраста, со слабым иммунитетом.

"Среди скончавшихся – люди, у которых были сопутствующие заболевания. На данный момент статистика такова – инфицированных 20 тысяч 726 человек, умерших – 426, а вылечившихся – 649. При этом из общего числа заразившихся есть 16 европейцев, и двое из них вылечились", - отметил Препелица.

Говоря о мерах, которые предпринимают местные жители в связи со вспышкой коронавируса, он отметил, что большинство из них просто сидят дома и стараются избегать большого скопления людей и контактов с ними. Одним из повседневных атрибутов жизни многих стали медицинские маски. Огромное внимание уделяется правилам личной гигиены – нужно как можно чаще мыть руки с мылом.

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"Если вдруг появился кашель и температура, то человек должен обратиться в ближайший медпункт. В городе, где я нахожусь, нет очередей в медпунктах, а в Хубэе, думаю, возможно, что есть, так как большинство пострадавших оттуда. Из общего числа заразившихся – 13 тысяч 522 граждан из Хубэя. Примерно такое же соотношение и по числу скончавшихся – из 426 умерших 414 из Хубэя", - сказал Препелица.

По его словам, многие работодатели идут на встречу своим сотрудникам и позволяют им остаться дома. "Не все ходят на работу. К примеру, из 100% на работу могут выйти лишь порядка 50%. При этом отсутствие на рабочем месте обоснованно", - рассказал собеседник.

При этом, по его словам, если иностранцы сталкиваются в Китае с какими-то проблемами, к примеру у них истек срок действия визы, то власти создали для гостей такие условия, чтобы им не приходилось выезжать из страны и можно было оформить документы на месте.

Он посоветовал гражданам Молдовы пока отказаться от поездок в Китай.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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