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Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess выросло втрое

© AFP 2019 / Jung Yeon-Je
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200207/29116289/chislo-zarazhennykh-koronavirusom-na-laynere-diamond-princess-vyroslo-vtroe.html

Круизное судно Diamond Princess c 3 февраля встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен коронавирус нового типа.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Количество зараженных коронавирусом нового типа на круизном лайнере в Японии выросло до 61 человека. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Онлайн карта распространения коронавируса
© Photo : Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.

Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3,7 тысячи человек, находящихся на борту.

Усиление санитарно-карантинного контроля в аэропортах
© Sputnik / Александр Кряжев
Ситуация с коронавирусом: рассказ молдаванина, который обосновался в Китае
Ранее в министерстве иностранных дел и европейской интеграции сообщили, что двое из 2 тысяч 666 пассажиров и 1 тысячи 45 членов экипажа, находящихся на борту судна, являются гражданами Молдовы. Они сообщили в диппредставительство, что сотрудничают с японскими властями и проходят ежедневные медицинские проверки. На данный момент у них нет симптомов вируса, и общее состояние здоровья хорошее.

Посольство Республики Молдова в Токио поддерживает постоянную связь с молдавскими гражданами и сообщает, что в экстренных случаях они могут связаться с дипломатической миссией по номеру +810 80 8850 7372

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