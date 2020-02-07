В России ветераны ВОВ получат по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

Правительство России обеспечит финансирование расходов, связанных с реализацией указа президента, в том числе расходов на доставку выплаты.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии. Документ опубликован на сайте Кремля.

"В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов постановляю произвести в апреле – мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвии, Литве и Эстонии: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц... бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны – в размере 75 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно распоряжению, по 50 тысяч рублей также получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Правительство России обеспечит финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку выплаты, а также определит порядок и условия осуществления выплаты.

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