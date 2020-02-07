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Карина Цуркан

Пересмотр решения: Карину Цуркан вернули в СИЗО

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200207/29118674/peresmotr-resheniya-carina-turcan-vernuli-sizo.html

Судебная инстанция удовлетворила ходатайство заместителя генерального прокурора, таким образом решение об освобождении пересмотрено.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, поэтому инстанция постановила взять Цуркан под стражу в зале заседаний, что и было сделано. Об этом сообщает РИА Новости.

"Кассационное представление (заместителя генпрокурора) удовлетворить, постановление Первого апелляционного суда общей юрисдикции отменить, передать материал на новое рассмотрение в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в ином составе", - огласила решение судебная коллегия.

Рассмотрение жалобы на арест К. Цуркан, архивное фото.
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Цуркан была арестована в июне 2018 года. Как рассказывал адвокат Иван Павлов, ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдовы. Цуркан себя виновной не считает.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным ряда источников, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

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