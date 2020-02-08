Пока все спали: переговоры Путина и Лукашенко, решение Трампа и пожар

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко прошли в довольно позитивном ключе. Об этом журналистам заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.

Он сообщил, что российская и белорусская делегации договорились сохранить условия поставок газа Минску на условиях 2019 года. Экспорт нефти в Беларусь будет осуществляться на прежней коммерческой основе.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко

Трамп уволил посла США в ЕС

Американский лидер Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса импичмента. Кроме того, Белый дом расстался с экспертом по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который также выступил с показаниями против американского президента.

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.

Ситуация с коронавирусом

Количество погибших в результате осложнений от коронавируса в материковом Китае выросло до 722. Таковы данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

При этом заражены коронавирусом свыше 34 тысяч человек. Выздоровевших насчитывает 2050 человек.

В Гонконге подтверждено еще два случая заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 26 человек.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Пожар в Слободзейском районе

В селе Новая Андрияшевка Слободзейского района в пятницу, поздно вечером произошел пожар. Как сообщили местные правоохранительные органы, загорелась дача. Огонь охватил площадь в 36 квадратных метров. Пожарные работали на месте происшествия несколько часов.

Спасателей вызвали соседи. На момент возгорания в помещении никого не было. Хозяева сейчас там не проживают. Причины возгорания выясняют.

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