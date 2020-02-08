Массовые беспорядки на юге Казахстана: 8 человек погибли, еще 40 пострадали

Групповая драка, стрельба, пострадавшие и погибшие - все это произошло всего за несколько часов на юге Казахстана.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В массовых беспорядках, произошедших в ночь на субботу в селах Масанчи и Сортобе в Казахстане погибли восемь человек, еще 40 пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе брифинга, передает Sputnik Казахстан.

Конфликт и групповая драка между местными жителями начались днем 7 февраля и продолжились ночью 8 февраля.

Расправа над полицейскими

Первоначально сообщалось, что в пятницу, в 14.10 по местному времени, сотрудниками полиции при патрулировании села Сортобе Кордайского района по причине несоответствия стандарту номера была остановлена автомашина марки Honda Odyssey. При проверке документов также выяснились другие административные правонарушения. Водитель попытался скрыться, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось догнать его во дворе дома. Нарушитель и его родственники избили полицейских и забросали их машину камнями.

Двое из нападавших задержаны. Им грозит крупный штраф или три года колонии.

Массовые беспорядки

Вечером того же дня появилась информация о массовой драке на юге Казахстана – снова в том же регионе, но уже в селе Масанчи. Примерно в 19.00 по местному времени в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, что на окраине села Масанчи Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми началась групповая драка из хулиганских побуждений.

На место прибыли сотрудники полиции. Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через соцсети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению через участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек.

Для обеспечения общественного порядка в этот населенный пункт направили дополнительные силы сотрудников правоохранительных органов. Участники драки оказали сопротивление полиции, воспользовавшись металлическими предметами, камнями, огнестрельным оружием.

Позже беспорядки охватили села Аухатты и Булан-Батыр. По периметру населенных пунктов и подъездов к ним выставили блок-посты.

В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, восемь человек от полученных травм скончались. Пострадали и полицейские.

По предварительным данным в результате беспорядков повреждено более 30 частных домов, 15 торговых точек и 23 автомашины.

Конфликт локализован. Задержаны 47 человек задержаны. Изъято два охотничьих ружья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Масанчи сейчас #масанчи #кордай #жамбыл #казахстан Публикация от Штраф KG🇰🇬🚔 (@shtraf__kg) 7 Фев 2020 в 10:10 PST

Досудебное расследование ведется по статьям 272 "Организация и участие в массовых беспорядках" и 99 "Убийство" Уголовного кодекса Казахстана.

Обращение президента Казахстана

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев выступил в прямом эфире с заявлением по поводу вспыхнувших межнациональных беспорядков на юге Казахстана. Он заявил о необходимости создать правительственную комиссию для ликвидации последствий произошедшего.

"Уважаемые казахстанцы! Мир и общественное согласие являются фундаментом нашего государства. Наш народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах. Мы не допустим, чтобы провокаторы наносили ущерб нашему общему достоянию. Уверен, в этом нас поддерживает абсолютное большинство наших соотечественников", - сказал Токаев.

Он отметил, что стоит поддаваться ложным слухам, а оказывать содействие органам правопорядка в обеспечении общественной безопасности.

"Государственные органы примут все необходимые меры для решения возникших проблем", - добавил президент.

Он также поручил привлечь виновных к ответственности.

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