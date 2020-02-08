Второй госпиталь для зараженных коронавирусом появился в Ухане

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В субботу в Ухане сдали в эксплуатацию второй специализированный госпиталь для лечения коронавируса "Лэйшэньшань". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Часть пациентов, у которых диагноз уже подтвержден, в этот госпиталь переведут уже 8 февраля.
Инфекционный госпиталь в пригороде Уханя Цзянся разместился на 79 тысячах квадратных метров, большая часть из которых выделена для пациентов, 10 построек на территории предназначены для медперсонала и материально-технических средств. Всего для медиков сделали 264 комнаты, в которых могут проживать по шесть человек, в каждой стоят по три двухъярусные кровати, имеется кондиционер, телевизор, другие электроприборы, есть отдельный туалет и душевая.
Ранее на этой неделе пациентов начал принимать госпиталь "Хошэньшань", строительство которого завершили за 10 дней. Второй госпиталь строили с 27 января и сдать его в эксплуатацию первоначально планировалось 5 февраля, однако сроки немного сдвинулись. Обе больницы решили построить по модели госпиталя "Сяотаншань" в Пекине, который возвели за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.
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