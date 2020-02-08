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Медицинский персонал больницы в Ухане, Китай

Второй госпиталь для зараженных коронавирусом появился в Ухане

© REUTERS / WEIBO / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200208/29129724/vtoroy-gospital-dlya-zarazhennykh-koronavirusom-poyavilsya-v-ukhane.html

Инфекционный госпиталь в пригороде Уханя Цзянся разместился на 79 тысячах квадратных метров, большая часть из которых выделена для пациентов.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В субботу в Ухане сдали в эксплуатацию второй специализированный госпиталь для лечения коронавируса "Лэйшэньшань". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Часть пациентов, у которых диагноз уже подтвержден, в этот госпиталь переведут уже 8 февраля.

Константин Спыну
© Sputnik / Rodion Proca
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Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи.

Инфекционный госпиталь в пригороде Уханя Цзянся разместился на 79 тысячах квадратных метров, большая часть из которых выделена для пациентов, 10 построек на территории предназначены для медперсонала и материально-технических средств. Всего для медиков сделали 264 комнаты, в которых могут проживать по шесть человек, в каждой стоят по три двухъярусные кровати, имеется кондиционер, телевизор, другие электроприборы, есть отдельный туалет и душевая.

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© AP Photo / Themba Hadebe
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Госпиталь на 1500 койко-мест разделили на 32 секции. В каждой палате, кроме отделения для тяжелобольных, будут находиться по два пациента. Обслуживать госпиталь будут около двух тысяч медиков.

Ранее на этой неделе пациентов начал принимать госпиталь "Хошэньшань", строительство которого завершили за 10 дней. Второй госпиталь строили с 27 января и сдать его в эксплуатацию первоначально планировалось 5 февраля, однако сроки немного сдвинулись. Обе больницы решили построить по модели госпиталя "Сяотаншань" в Пекине, который возвели за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.

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