Пока все спали: детали ЧП в Тайланде, новые данные о коронавирусе и ночной вор

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Новые подробности ЧП на северо-востоке Тайланда: в результате стрельбы погибли 27 человек, включая самого преступника, а 57 граждан получили ранения.
Инцидент произошел в субботу, 8 февраля. Вооруженный мужчина устроил стрельбу в районе торгового центра и захватил заложников. Его удалось ликвидировать. Речь идет о военнослужащем - сержанте сухопутных войск Таиланда.
Как сообщил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча, среди погибших бойцы спецназа, гражданские лица и сам преступник. По словам главы правительства, из общего числа раненых 45 человек уже выписаны из больниц и вернулись домой.
"Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома... Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за этого конфликта произойти такая трагедия", - сказал Прают Чан Оча.
Ситуация с коронавирусом
Число погибших в результате осложнений от коронавируса в материковом Китае выросло до 811. Таковы данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
При этом заражены коронавирусом свыше 37,1 тысяч человек. Выздоровевших насчитывается 2 тысячи 649 человек.
При этом днем ранее сообщалось о более чем 34,5 тысячи заболевших и 722 умерших.
В Гонконге выявлено 26 случаев заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), а на Тайване вирусом заразились 17 человек (один из них выздоровел).
Самолет МЧС России в ночь на воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь — средства индивидуальной защиты и медикаменты
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Статистика показывает, что число жертв коронавируса нового типа за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов.
Китайский актер Джеки Чан пообещал миллион юаней тому, кто создаст лекарство от коронавируса нового типа.
Ночной вор
В Кишиневе в социальных сетях обсуждают ночного вора, который только за один вечер снял зеркала сразу с четырех машин. Инцидент произошел в столичном секторе Ботаника, на улице Валя Кручий.
Горожане жалуются, что в последнее время оставлять автомобиль на ночь на улице небезопасно. В качестве примера люди приводят случаи, когда хулиганы разбивали стекла, зеркала или протыкали шины транспортных средств. Столичные жители жалуются на нехватку парковок.
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