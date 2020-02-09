Массовые беспорядки на юге Казахстана: число жертв увеличилось

Все, что произошло на юге Казахстана, напоминает кадры из какого-то страшного фильма: драки, крушение домов, машин, торговых точек, поджоги, перестрелки и убийства.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Число жертв в результате массовых беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 человек. Еще 50 граждан госпитализированы, передает Sputnik Казахстан.

"Погибли 10 человек. В числе получивших ранения пять наших сотрудников, трое из которых получили огнестрельные ранения. Полицейские оружия не применяли", - заявил замминистра МВД Казахстана Алексей Калайчиди.

Хронология развития событий

Все началось вечером в пятницу, 7 февраля. На окраине села Масанчи Кордайского района примерно в 19.00 собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми началась групповая драка. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Потасовку снимали на видео, распространяя ролики в соцсетях. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.

Решено было направить дополнительные силы полиции. Участники массовой драки оказали активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов - в ход пошли металлические предметы, камни и огнестрельное оружие. Позже беспорядки охватили села Аухатты и Булар батыр. По периметру населенных пунктов и подъездов к ним на автодорогах выставили блокпосты.

В результате массовых беспорядков пострадали и полицейские - сотрудники правоохранительных органов получили травмы при исполнении служебных обязанностей, в том числе огнестрельные ранения.

По предварительным данным, в ходе беспорядков повреждены и сожжены более 30 частных домов, 15 торговых точек, 23 автомобиля. В субботу говорилось о восьми погибших, но к воскресному утру их число увеличилось до 10 человек.

Версии случившегося и заявления Токаева

В настоящее время рассматривается несколько причин беспорядков в Кордайском районе. Власти призывают граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным сообщениям.

По поручению Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия по ликвидации последствий беспорядков.

Токаев пообещал наказать чиновников, которые допустили трагедию в Кордае. Об этом он написал в своем Twitter.

"Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности", - отметил президент, подчеркнув, что пострадавшим будет оказана помощь.

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