Заболеваемость коронавирусом за пределами Хубэя снизилась вполовину

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, в течение семи дней сократилось на 42,8%. Об этом заявил глава государственного комитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн>>>

По его мнению, такие показатели доказывают, что предпринимаемые для сдерживания заболевания меры дают плоды.

"По всей стране, не считая провинции Хубэй, количество выявляемых каждый день подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа с 3 февраля (890 случаев) по 8 февраля (509 случаев) сократилось на 42,8%", - подчеркнул Ми Фэн.

Чиновник сообщил, что 3 февраля в Китае выявили 3235 случаев, из них за пределами провинции Хубэй 890, 4 февраля – 3887 и 731 соответственно, 5 февраля - 3694 и 707, 6 февраля 3143 и 696, 7 февраля – 3399 и 558, 8 февраля – 2656 и 509.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи.

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